Киченок и Остапенко победили в первом круге парного Индиан-Уэллс

Украинско-латвийский дуэт Людмила Киченок / Елена Остапенко победил в первом круге Индиан-Уэллс. В стартовом матче на турнире пара одолела украинско-румынский дуэт Марта Костюк / Габриэла Руссе.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу победительниц, в активе которых 1 подача на вылет, 4 подряд выигранных очка, 5 из 8 реализованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков и 8 двойных ошибок.

В матче 1/8 финала Киченок и Остапенко сыграют против бразильско-германской пары Хаддад / Зигемунд.