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Киченок и Остапенко победили в первом круге парного Индиан-Уэллс
Но украинка таки проиграла
Фото: Getty Images
Украинско-латвийский дуэт Людмила Киченок / Елена Остапенко победил в первом круге Индиан-Уэллс. В стартовом матче на турнире пара одолела украинско-румынский дуэт Марта Костюк / Габриэла Руссе.
Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу победительниц, в активе которых 1 подача на вылет, 4 подряд выигранных очка, 5 из 8 реализованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков и 8 двойных ошибок.
В матче 1/8 финала Киченок и Остапенко сыграют против бразильско-германской пары Хаддад / Зигемунд.
Напомним, что ранее украинец Марченко
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