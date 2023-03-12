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Киченок и Остапенко победили в первом круге парного Индиан-Уэллс

Теннис
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Но украинка таки проиграла

Киченок и Остапенко победили в первом круге парного Индиан-Уэллс

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинско-латвийский дуэт Людмила Киченок / Елена Остапенко победил в первом круге Индиан-Уэллс. В стартовом матче на турнире пара одолела украинско-румынский дуэт Марта Костюк / Габриэла Руссе.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу победительниц, в активе которых 1 подача на вылет, 4 подряд выигранных очка, 5 из 8 реализованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков и 8 двойных ошибок.

В матче 1/8 финала Киченок и Остапенко сыграют против бразильско-германской пары Хаддад / Зигемунд.

Напомним, что ранее украинец Марченко проиграл в полуфинале челленджера в Мексике.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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