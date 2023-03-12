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Надаль показал, как готовится к старту грунтового сезона. Видео

Теннис
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Испанец тренируется

Надаль показал, как готовится к старту грунтового сезона. Видео

Фото: NU.nl

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, девятая ракетка мира Рафаэль Надаль, готовится к старту грунтового сезона. Видео из тренировки на корте легендарный спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что свой последний матч Надаль провел во втором круге Australian Open 2023, где повредил бедро. После этого он пропустил Майами и Индиан-Уэллс.

Напомним, что ранее украинец Марченко проиграл в полуфинале челленджера в Мексике.

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В статье: Рафаэль Надаль
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