Надаль показал, как готовится к старту грунтового сезона. Видео

Испанский теннисист, девятая ракетка мира Рафаэль Надаль, готовится к старту грунтового сезона. Видео из тренировки на корте легендарный спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что свой последний матч Надаль провел во втором круге Australian Open 2023, где повредил бедро. После этого он пропустил Майами и Индиан-Уэллс.