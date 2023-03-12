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Свитолина об украинцах: Люди делают все возможное для победы
Комментарий теннисистки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала журналистам об учреждении своего Фонда и об участии в программе United 24. Ее слова цитирует Daily Mail:
"Учредила свой фонд в 2019 году. Сначала он помогал молодым людям, желающим стать теннисистами, но, конечно, теперь он расширился на помощь семьям в целом.
Когда встретилась с президентом Зеленским, мы говорили о сборе денег для United 24, поддерживающего военных и проекты восстановления в Украине. Так много уничтожено российскими ракетами.
Когда снова начну играть, сначала мне придется обойтись без моей дочери, что будет тяжело. Но я могу использовать свое положение, чтобы помочь. Увидела, что дух украинского народа такой же невероятный, люди делают все возможное для победы. Они стараются наслаждаться тем, что могут делать сегодня. Потому что знают – завтра может не быть" – сказала она.
Напомним, что ранее украинец Марченко
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