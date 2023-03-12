Калинина не смогла пробиться в четвертый круг Индиан-Уэллс, проиграв Саккари в трех сетах

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила борьбу в основной сетке турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, проиграв теннисистке из Греции Марии Саккари в трех сетах.

В начале решающего сета Калинина вышла вперед 2:1 с брейком, после чего не смогла защитить свою подачу. В заключительном гейме украинка отыграла два матчбола соперницы, однако Саккари удалось с третьей попытки реализовать брейк-поинт и одержать победу.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Ангелина Калинина – Мария Саккари – 6:3, 2:6, 4:6

Теннисистки во второй раз сыграли друг против друга. Летом прошлого года Ангелина обыграла гречанку на травяном турнире WTA 500 в Истборне. Калинина сегодня провела седьмую встречу с представительницей топ-10 рейтинга и потерпела пятое поражение.

В следующем раунде Саккари сразится против Каролины Плишковой или Вероники Кудерметовой.