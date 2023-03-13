Польская теннисистка Ига Швёнтек проводит 50-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира. Она поднялась на вершину мирового теннисного рейтинга 4 апреля прошлого года, когда оттуда была удалена завершившая карьеру Эшли Барти.

К данному моменту Швёнтек занимает 13-е место по общей длительности пребывания в статусе №1 рейтинга WTA. При этом она гарантированно обойдёт Викторию Азаренко, у которой 51 неделя.

21-летняя представительница Польши стала девятой теннисисткой, возглавлявшей рейтинг 50 и более недель подряд. Ранее это удалось Штеффи Граф, Мартине Хингис и Серене Уильямс. Также Швёнтек — четвёртая после Граф, Хингис и Уильямс, кто возглавлял классификацию 50 и более недель кряду, впервые став лидером.