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Ига Швёнтек проводит 50-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира
Теннисистка проводит отличный сезон
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Польская теннисистка Ига Швёнтек проводит 50-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира. Она поднялась на вершину мирового теннисного рейтинга 4 апреля прошлого года, когда оттуда была удалена завершившая карьеру Эшли Барти.
К данному моменту Швёнтек занимает 13-е место по общей длительности пребывания в статусе №1 рейтинга WTA. При этом она гарантированно обойдёт Викторию Азаренко, у которой 51 неделя.
21-летняя представительница Польши стала девятой теннисисткой, возглавлявшей рейтинг 50 и более недель подряд. Ранее это удалось Штеффи Граф, Мартине Хингис и Серене Уильямс. Также Швёнтек — четвёртая после Граф, Хингис и Уильямс, кто возглавлял классификацию 50 и более недель кряду, впервые став лидером.
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