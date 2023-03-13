  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек проводит 50-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек проводит 50-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка проводит отличный сезон

Ига Швёнтек проводит 50-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира

Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен

Новина українською

Польская теннисистка Ига Швёнтек проводит 50-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира. Она поднялась на вершину мирового теннисного рейтинга 4 апреля прошлого года, когда оттуда была удалена завершившая карьеру Эшли Барти.

К данному моменту Швёнтек занимает 13-е место по общей длительности пребывания в статусе №1 рейтинга WTA. При этом она гарантированно обойдёт Викторию Азаренко, у которой 51 неделя.

21-летняя представительница Польши стала девятой теннисисткой, возглавлявшей рейтинг 50 и более недель подряд. Ранее это удалось Штеффи Граф, Мартине Хингис и Серене Уильямс. Также Швёнтек — четвёртая после Граф, Хингис и Уильямс, кто возглавлял классификацию 50 и более недель кряду, впервые став лидером.

По теме
yellow-arrow
Калинина не смогла пробиться в четвертый круг Индиан-Уэллс, проиграв Саккари в трех сетах
yellow-arrow
Свитолина об украинцах: Люди делают все возможное для победы
yellow-arrow
Надаль показал, как готовится к старту грунтового сезона. Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде