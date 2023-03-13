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В WTA отреагировали на слова Леси Цуренко
Украинка отказалась проводить матч с Соболенко
Фото: twitter Lesia Tsurenko
Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась проводить матч на турнире WTA в Индиан-Уэллс против Арины Соболенко, выступающей под нейтральным флагом.
Цуренко рассказала, что разговор с CEO женской ассоциации Стивом Саймоном "убил" её морально. Чиновник заявил, чтобы она не считалась с мнением других, если эти игроки поддерживают войну, а также заявил, что возвращение россиян и белорусов на Олимпиаду будет демонстрацией олимпийских принципов о равенстве.
"Прежде всего, мы признаем эмоции, которые есть у Леси и всех наших украинских спортсменов, и с которыми они продолжают справляться в этот очень тяжелый период времени. Мы являемся свидетелями продолжающейся ужасной войны, которая продолжает приносить непредвиденные обстоятельства с влияющими на далеко идущие последствия, которые влияют на мир, а также мировой тур WTA и его участников.
WTA постоянно демонстрировала нашу полную поддержку Украины и решительно осуждает действия российского правительства. При этом основной принцип WTA остается таким, которые гарантирует, что отдельные спортсмены могут участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на основе их способностей и без какой-либо формы дискриминации, и не будут наказаны из-за решений, принятых руководством их страны".
В заявлении не подтвердили и не опровергли слова Стива Саймона, озвученные Лесей Цуренко в интервью, ограничившись теми же тезисами, которые уже были произнесены ими ранее.
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