  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
(2 голосов)

Польская теннисистка одержала уверенную победу

Ига Швёнтек пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: Sporting News

Новина українською

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге она обыграла 36-ю ракетку мира представительницу Канады Бьянку Андрееску.

Ига Швёнтек - Бьянку Андрееску 6:3, 7:6 (7:1)

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Швёнтек сделала одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Андрееску один эйс, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Швёнтек сыграет с Эммой Радукану из Великобритании.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас переиграл Грикспора в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе 
yellow-arrow
В WTA отреагировали на слова Леси Цуренко
yellow-arrow
ФОТО. Стив Нэш и Дирк Новицки посетли турнир серии Мастерс в Индиан-Уэллсе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде