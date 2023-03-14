Ига Швёнтек пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге она обыграла 36-ю ракетку мира представительницу Канады Бьянку Андрееску.

Ига Швёнтек - Бьянку Андрееску 6:3, 7:6 (7:1)

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Швёнтек сделала одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Андрееску один эйс, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Швёнтек сыграет с Эммой Радукану из Великобритании.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта.