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Карлос Алькарас переиграл Грикспора в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Испанец может добавить к своей копилке ещё один титул
Фото: Tennis Majors
Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) обыграл голландского теннисиста Таллона Грикспора в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.
Карлос Алькарас - Таллон Грикспор 7:6 (7:4), 6:3
Встреча продлилась 1 час 42 минуты. На счету 19-летнего испанского спортсмена нет эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Грикспор один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки.
В следующем круге Алькарасу будет противостоять теннисист из Великобритании Джек Дрэйпер.
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