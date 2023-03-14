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Карлос Алькарас переиграл Грикспора в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе 

Теннис
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Испанец может добавить к своей копилке ещё один титул

Карлос Алькарас переиграл Грикспора в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе 

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) обыграл голландского теннисиста Таллона Грикспора в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Карлос Алькарас - Таллон Грикспор 7:6 (7:4), 6:3

Встреча продлилась 1 час 42 минуты. На счету 19-летнего испанского спортсмена нет эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Грикспор один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки.

В следующем круге Алькарасу будет противостоять теннисист из Великобритании Джек Дрэйпер.

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В статье: Карлос Алькарас
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