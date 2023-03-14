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Карлос Алькарас добыл 100-ю победу в карьере
Испанец неожидал такого возвращения в тур
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас одержал сотую победу в карьере на уровне Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), обыграв голландца Таллона Грикспура в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (7:6 (7:4), 6:3).
19‑летний испанский теннисист стал вторым по скорости достижения 100 побед на профессиональном уровне среди теннисистов, становившихся первыми в мире. На это ему потребовалось 132 матча. Меньше матчей понадобилось только Джону Макинрою (131). Третье место в данном рейтинге занимает Андре Агасси (135), далее следуют Рафаэль Надаль (137), Матс Виландер и Джимми Коннорс (оба — по 138).
"Столько всего произошло после первой победы в Туре. Горжусь, что одержал 100 побед за 132 матча. Я видел, что стал вторым в истории по количеству матчей, понадобившихся для того, чтобы одержать 100 побед. Конечно, я очень горжусь собой", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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