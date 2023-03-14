Энди Маррей уступил своему прямому конкуренту в 1/8 финала турнира серии Мастерс в Индиан-Уэллсе

56-я ракетка мира, британский теннисист Джек Дрэйпер вышел в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 19 марта. В матче третьего круга он обыграл соотечественника, 55-ю ракетку мира Энди Маррея.

Джек Дрэйпер - Энди Маррея 7:6 (8:6), 6:2

Встреча продлилась 2 часа 2 минуты. Дрэйпер восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Маррея три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За место в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Дрэйпер сразится с победителем пары Карлос Алькарас — Таллон Грикспор.