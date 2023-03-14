Элина Свитолина высказалась о бойкоте соревнований с участием россиян и белорусов

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала порталу BTU позицию главы НОК Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что украинские спортсмены не должны выступать на соревнованиях, где допущены спортсмены из России и Беларуси.

"Этот вопрос очень сложный. Надеюсь, что любые дальнейшие решения будут взвешенными и не навредят украинскому спорту, и нашему государству в целом: внутри страны и на международной спортивной арене.

Я попробую прокомментировать и разъяснить на примере тенниса и дам собственную оценку того, что обсуждается в течение последней недели.

Уже больше года продолжается полномасштабная война. Но, к сожалению, наши украинские институты не смогли убедить международные ассоциации и теннисное сообщество убрать российских и белорусских спортсменов из тура. Кстати, я говорю и о НОК, и о Минспорта, и о ФТУ. Это не смогли сделать и мы, теннисисты, хотя в течение этого времени неоднократно поднимали и поднимаем этот вопрос на разных уровнях. Единственное, чего нам удалось достичь, - это санкция с белым флагом. Поэтому мы должны и дальше работать вместе и сделать все, чтобы не допускать этих спортсменов к выступлениям на международных соревнованиях и особенно на Олимпиаде.

Далее относительно возможного запрета. Сейчас рекомендация звучит следующим образом: "не участвовать в соревнованиях, к которым будут допущены российские и/или белорусские спортсмены".

Что это означает де-факто? Это означает, что карьера всех украинских профессиональных теннисистов - и взрослых, и юниоров - должна завершиться. Потому что если мы не можем участвовать в туре, где играют страны под белыми флагами, нам негде играть. Это конец. Значит, теннис надо вычеркнуть как вид спорта.

Допустим, еще какие-то международные федерации принимают решение и допускают этих спортсменов к соревнованиям. Насколько мне известно, сейчас они выступают под нейтральным флагом в теннисе, велогонках, а на прошлой неделе их уже допустили к фехтованию. Нет гарантии, что завтра их не допустят к другим видам спорта. Что делать Украине с запретом на выступления для наших спортсменов? Продолжать запрещать? Забирать "оружие" у наших спортсменов?

Спросите спортсменов из других видов спорта. Каким будет их отношение и решение, если они окажутся в ситуации, в которой сегодня оказались все украинские теннисисты?

Представим, что мы бойкотируем и снимаемся с турниров. Дальше что? Мы ушли, они остались и продолжают побеждать для своих стран. А мы - нет, потому что мы ушли. Наши военные так бы никогда не сделали. Они ведут борьбу за каждый сантиметр нашей земли, за каждое слово, за возможность поднять украинский флаг на освобожденной Харьковщине или Донбассе.

Для меня теннисный корт - это мой фронт. Именно там я всегда поднимаю украинский флаг, там я говорю о войне, о том, что Россия - это страна-террорист. Я привлекаю внимание всего мира именно там, где я имею голос и силу.

Поверьте, непросто выходить на корт, когда против тебя играет спортсмен из страны-агрессора, и ты не знаешь - он за убийство украинцев или против? Но мы не боимся, мы выходим на корт, чтобы сражаться и побеждать. Ради Украины и тех спортсменов, которые погибли в войне.

Подытоживая, хочу сказать, что я негативно отношусь к запретам. Хочется, чтобы мы искали smart-решения даже во время войны. Потому что мы - новое поколение. Потому что это война старого и нового. Потому что мы боремся за демократию и право говорить. Должно быть полное понимание того, как работает конкретный спорт, поиск решений и понятная стратегия, которая не только поможет выиграть сегодня, но и станет залогом будущего развития.

По моим оценкам, война уже отбросила украинский спорт на 10 лет назад. Спортивные достижения - это та часть украинской ДНК, которую знают в мире. И мне как украинке и как теннисистке очень болит, чтобы невзвешенными или поспешными решениями мы не сломали этот победный код. Слава Украине!", - сказала Свитолина.