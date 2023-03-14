Организаторы Miami Open назвали обладателей wild card

Организаторы турнира в Майами огласили имена теннисистов, которые получили wild-card. 24 теннисиста получили приглашения в квалификацию и основную сетку Miami Open.

Турниры ATP 1000 и WTA 1000 в Майами стартуют в конце этой недели с квалификации (19-21 марта), а матчи основной сетки пройдут с 21 марта по 2 апреля.

Основная сетка (ATP)

102. Доминик Тим (Австрия)

103. Таро Даниэль (Япония)

139. Зизу Бергс (Бельгия)

171. Шан Цзюньчэн (Китай)

188. Эмилио Нава (США)

Основная сетка (WTA)

77. Эмма Радукану (Великобритания)

127. Эрика Андреева (-)

154. Эшлин Крюгер (США)

163. Бренда Фругвиртова (Чехия)

187. Робин Монтгомери (США)

194. Виктория Хименес Касинцева (Андорра)

220. Александра Эала (Филиппины)

270. Хейли Баптист (США)

Квалификация (ATP)

209. Бенуа Пэр (Франция)

276. Абедалла Шелбай (Иордания)

419. Мартин Дамм (США)

785. Лёрнер Тьен (США)

1238. Александр Блокс (Бельгия)

Квалификация (WTA)

128. Эмма Наварро (США)

140. Хезер Уотсон (Великобритания)

182. Фернанда Контрерас Гомес (Мексика)

197. Сторм Хантер (Австралия)

199. Кэтрин Себов (Канада)

280. Приска Нугрохо (Индонезия)