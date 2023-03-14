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Кори Гауфф вырвала победу у Ребекки Петерсон и вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Американка продолжает свою победную серию
фото - rolandgarros.com
Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В чётвертом круге она обыграла шведку Ребекку Петерсон.
WTA-1000. Индиан-Уэллс
Кори Гауфф - Ребекка Петерсон 6:3, 1:6, 6:4
Продолжительность встречи составила 2 час 18 минут. За это время Гауфф сделала шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Петерсон одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из 14.
В четвертьфинале круге Гауфф сыграет с победительницей встречи Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта.
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