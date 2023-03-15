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Стало известно имя нового тренера Элины Свитолиной

Теннис
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Теннисистка приступила к тренировкам

Стало известно имя нового тренера Элины Свитолиной

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

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Стало известно, кто будет тренировать экс-третью ракетку мира Элину Свитолину. Её наставником станет нидерландский специалист Рамон Слейтер.

Нидерландец последние несколько недель проводил тренировки с Элиной в Швейцарии и сейчас готовит ее к первому турниру после более чем годичной паузы, который она должна сыграть в начале апреля в Чарльстоне.

"Она очень сосредоточена и хочет вернуться сильной", - сказал Слейтер изданию De Telegraaf. "Конечно, ей будет тяжело как физически, так и психологически. Если Элина и Гаэль будут играть вместе на турнире Большого Шлема, с ними будет няня или, возможно, кто-то из их родителей, чтобы присмотреть за детьми, но иногда она будет ездить на турниры и без дочери. Как она отреагирует на это, заранее невозможно предугадать", - добавил он.

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
BTU

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