Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно имя нового тренера Элины Свитолиной
Теннисистка приступила к тренировкам
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Стало известно, кто будет тренировать экс-третью ракетку мира Элину Свитолину. Её наставником станет нидерландский специалист Рамон Слейтер.
Нидерландец последние несколько недель проводил тренировки с Элиной в Швейцарии и сейчас готовит ее к первому турниру после более чем годичной паузы, который она должна сыграть в начале апреля в Чарльстоне.
"Она очень сосредоточена и хочет вернуться сильной", - сказал Слейтер изданию De Telegraaf. "Конечно, ей будет тяжело как физически, так и психологически. Если Элина и Гаэль будут играть вместе на турнире Большого Шлема, с ними будет няня или, возможно, кто-то из их родителей, чтобы присмотреть за детьми, но иногда она будет ездить на турниры и без дочери. Как она отреагирует на это, заранее невозможно предугадать", - добавил он.
Популярное сейчас
- Haaland's song. Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0. Видео голов и обзор матча
- Шахтер и Рух инициируют создание единого телепула на следующий сезон
- В Харькове возле ОСК Металлист закрасили мурал с Ярославским - ФОТО
- Калинина не смогла пробиться в четвертый круг Индиан-Уэллс, проиграв Саккари в трех сетах
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО