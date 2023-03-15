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Ига Швёнтек обыграла Радукану и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Польская теннисистка одержала уверенную победу
Фото: tennisnet
Польская теннисистка Ига Швёнтек (первая ракетка мира) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В чётвертом круге она обыграла британку Эмму Радукану (77-я ракетка мира).
Ига Швёнтек - Эмму Радукану 6:3, 6:1
Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Швёнтек совершила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 заработанных брейк-пойнтов. Радукану, в свою очередь, сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного из двух возможных брейк-пойнтов.
В четвертьфинале полька встретится с румынкой Сораной Кырстя (83-я ракетка мира).
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