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Ига Швёнтек обыграла Радукану и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Польская теннисистка одержала уверенную победу

Ига Швёнтек обыграла Радукану и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Фото: tennisnet

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Польская теннисистка Ига Швёнтек (первая ракетка мира) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В чётвертом круге она обыграла британку Эмму Радукану (77-я ракетка мира).

Ига Швёнтек - Эмму Радукану 6:3, 6:1

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Швёнтек совершила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 заработанных брейк-пойнтов. Радукану, в свою очередь, сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного из двух возможных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале полька встретится с румынкой Сораной Кырстя (83-я ракетка мира).

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В статье: Ига Швёнтек
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