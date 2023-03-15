Рафаэль Надаль заявился на турнир в Монте-Карло

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль заявился на турнир серии "Мастерс", который пройдёт с 9 по 16 апреля в Монте-Карло. Об этом пишет официальный сайт соревнований.

В список участников также попали первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд.

"Рафа был первым игроком, который заявился. Он хочет играть в Монако и хочет принять участие в этом турнире, который он так любит. Он выигрывал здесь 11 раз в одиночном разряде, включая рекордные восемь титулов подряд в период с 2005 по 2012 год", — говорится в заявлении директора турнира Дэвида Мэсси.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.