Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Десятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче четвёртого круга американского теннисиста Томми Пола. В концовке поединка Феликс два раза отыграл тройной матчбол: сначала при счёте 5:6 по геймам, а затем при 3:6 на тай-брейке.

Оже-Альяссим - Томми Пол 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Пол ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из девяти заработанных брейк-пойнтов. Оже-Альяссим сделал 12 эйсов и семь двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале Оже-Альяссим встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.