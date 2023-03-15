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Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Канадец добыл волевую победу
Фото: Чемпионат
Десятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче четвёртого круга американского теннисиста Томми Пола. В концовке поединка Феликс два раза отыграл тройной матчбол: сначала при счёте 5:6 по геймам, а затем при 3:6 на тай-брейке.
Оже-Альяссим - Томми Пол 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)
Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Пол ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из девяти заработанных брейк-пойнтов. Оже-Альяссим сделал 12 эйсов и семь двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале Оже-Альяссим встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
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