Стартовый четвертьфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе прерван из-за дождя

В Индиан-Уэллсе (США) стартовал первый четвертьфинальный матч турнира серии "Мастерс" между британцем Кэмероном Норри и американцем Фрэнсисом Тиафо. Однако матч после первого гейма был прерван из-за дождя.

Остальные четвертьфинальные матчи пройдут 16 марта.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который также продолжает участие в текущем розыгрыше.