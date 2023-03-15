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Стартовый четвертьфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе прерван из-за дождя
Остальные матчи запланированы на 16 марта
Фото: Sporting News
В Индиан-Уэллсе (США) стартовал первый четвертьфинальный матч турнира серии "Мастерс" между британцем Кэмероном Норри и американцем Фрэнсисом Тиафо. Однако матч после первого гейма был прерван из-за дождя.
Остальные четвертьфинальные матчи пройдут 16 марта.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который также продолжает участие в текущем розыгрыше.
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