  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стартовый четвертьфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе прерван из-за дождя
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стартовый четвертьфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе прерван из-за дождя

Теннис
(1 голосов)

Остальные матчи запланированы на 16 марта

Стартовый четвертьфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе прерван из-за дождя

Фото: Sporting News

Новина українською

В Индиан-Уэллсе (США) стартовал первый четвертьфинальный матч турнира серии "Мастерс" между британцем Кэмероном Норри и американцем Фрэнсисом Тиафо. Однако матч после первого гейма был прерван из-за дождя.

Остальные четвертьфинальные матчи пройдут 16 марта.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который также продолжает участие в текущем розыгрыше.

По теме
yellow-arrow
Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
yellow-arrow
Рафаэль Надаль заявился на турнир в Монте-Карло
yellow-arrow
Ига Швёнтек обыграла Радукану и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кэмерон Норри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде