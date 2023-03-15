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Фрэнсис Тиафо - первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Американец переиграл Кємерона Норри

Фрэнсис Тиафо - первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллсе

USTA

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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо оказался сильнее британца Кэмерона Норри в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Фрэнсис Тиафо - Кэмерон Норри 6:4, 6:4

Встреча продлилась 1 час 25 минут. Тиафо три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Норри семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Фрэнсис Тиафо встретится с победителем матча Медведев - Алехандро Давидович-Фокина.

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В статье: Франсес Тиафо
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