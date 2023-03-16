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Винус Уильямс показала фото со спортзала

Теннис
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Теннисистка восстанавливается от травмы

Винус Уильямс показала фото со спортзала

Новина українською

Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях. 42-летняя спортсменка выложила фотографию из спортивного зала.

Напомним, Винус получила травму лодыжки и колена во время турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), который проходил в начале этого года.

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В статье: Винус Уильямс
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