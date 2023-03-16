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Кори Гауфф: Не хочу стоять в конце топ-10, а хочу быть номером один
Теннисистка нацелена на титулы
фото - rolandgarros.com
Шестая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, что хочет стать первой ракеткой мира.
"Сейчас моя игра соответствует рейтингу, но я не хочу стоять в конце топ-10. Я хочу быть номером один. Так что мне нужно лучше выступать в матчах против соперниц, которые располагаются выше меня в рейтинге или даже чуть ниже. Мне нужно лучше играть в этих матчах.
Я далеко прохожу на крупных турнирах, но мне не хватает. Мне нужно разобраться в деталях, потому что детали проявляются, когда ты играешь с сильными соперницами. Они умеют этим пользоваться. Мне нужно улучшить некоторые аспекты игры, чтобы их не могли так легко использовать против меня", — сказала Гауфф на пресс-конференции.
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