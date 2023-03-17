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Ига Швёнтек - полуфиналистка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Теннисистка провела отличный матч
Фото: Getty Images
Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла румынску Сорану Кырстю в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Ига Швёнтек - Сорана Кырстя 6:2, 6:3
Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Швёнтек один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Кырстя один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала оба заработанных брейк-пойнта.
В полуфинале Швйонтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
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