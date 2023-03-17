Ига Швёнтек - полуфиналистка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла румынску Сорану Кырстю в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Ига Швёнтек - Сорана Кырстя 6:2, 6:3

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Швёнтек один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Кырстя один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала оба заработанных брейк-пойнта.

В полуфинале Швйонтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.