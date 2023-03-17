  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек - полуфиналистка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек - полуфиналистка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка провела отличный матч

Ига Швёнтек - полуфиналистка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Фото: Getty Images

Новина українською

Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла румынску Сорану Кырстю в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Ига Швёнтек - Сорана Кырстя 6:2, 6:3

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Швёнтек один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Кырстя один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала оба заработанных брейк-пойнта.

В полуфинале Швйонтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

По теме
yellow-arrow
Кори Гауфф: Не хочу стоять в конце топ-10, а хочу быть номером один
yellow-arrow
Винус Уильямс показала фото со спортзала
yellow-arrow
Фрэнсис Тиафо - первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллсе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде