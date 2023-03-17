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Янник Синнер обыграл Тейлора Фритца в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Матч прошел в трехсетовом формате

Янник Синнер обыграл Тейлора Фритца в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

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Американский теннисист Тейлор Фритц уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс. 17 марта

Янник Синнер - Тейлор Фритц 6:4, 4:6, 6:4

Встреча продлилась 2 часа 17 минут. На счету Синнера пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Фритц четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале 13-й ракетке мира будет противостоять победитель матча Карлос Алькарас (Испания).

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В статье: Тейлор Фритц Янник Синнер
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