Янник Синнер обыграл Тейлора Фритца в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Тейлор Фритц уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс. 17 марта

Янник Синнер - Тейлор Фритц 6:4, 4:6, 6:4

Встреча продлилась 2 часа 17 минут. На счету Синнера пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Фритц четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале 13-й ракетке мира будет противостоять победитель матча Карлос Алькарас (Испания).