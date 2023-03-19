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Алькарас победил Синнера и вышел в финал Индиан-Уэллс 2023

Теннис
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Болеем за испанца

Алькарас победил Синнера и вышел в финал Индиан-Уэллс 2023

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в финал Индиан-Уэллс 2023. В матче 1/2 финала он победил итальянца Яннника Синнера (АТР №11).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу испанца, на счету которого 5 подач на вылет, 28 виннеров, 2 из 6 использованных брейков, 14 невынужденных и 1 двойная ошибка. У его соперника 4 эйса, 15 виннеров, 1 из 2 использованный брейк, 15 невынужденных и 4 двойные ошибки.

Матч продолжался 1 час 55 минут.

Карлос – действующий чемпион соревнований (он выиграл турнир в 2022 году). В решающем поединке за главный титул Алькарас сыграет против рашиста медведева.

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В статье: Янник Синнер Карлос Алькарас
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