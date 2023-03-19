Цуренко и Ястремская стартуют в квалификации Майами

Украинские теннисистки Леся Цуренко (WTA №95) и Даяна Ястремская (WTA №142) сыграют в квалификации турнира серии WTA1000 в Майами.

Так, первая соревнование начнет матчем против представительницы США Коко Вандевей (WTA №125). По счету очных встреч между теннисистками пока ничья 2-2.

Даяна сыграет первый матч против еще одной американки Кэти Макнелли (WTA №73). Пока по личным встречам лидирую именно представительница США со счетом 1-0.

Начало матчей – 19 марта, ориентировочно в 19:30 по Киеву.