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Цуренко и Ястремская стартуют в квалификации Майами
Удачи, девушки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Леся Цуренко (WTA №95) и Даяна Ястремская (WTA №142) сыграют в квалификации турнира серии WTA1000 в Майами.
Так, первая соревнование начнет матчем против представительницы США Коко Вандевей (WTA №125). По счету очных встреч между теннисистками пока ничья 2-2.
Даяна сыграет первый матч против еще одной американки Кэти Макнелли (WTA №73). Пока по личным встречам лидирую именно представительница США со счетом 1-0.
Начало матчей – 19 марта, ориентировочно в 19:30 по Киеву.
Напомним, что ранее
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