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Цуренко и Ястремская стартуют в квалификации Майами

Теннис
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Удачи, девушки

Цуренко и Ястремская стартуют в квалификации Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинские теннисистки Леся Цуренко (WTA №95) и Даяна Ястремская (WTA №142) сыграют в квалификации турнира серии WTA1000 в Майами.

Так, первая соревнование начнет матчем против представительницы США Коко Вандевей (WTA №125). По счету очных встреч между теннисистками пока ничья 2-2.

Даяна сыграет первый матч против еще одной американки Кэти Макнелли (WTA №73). Пока по личным встречам лидирую именно представительница США со счетом 1-0.

Начало матчей – 19 марта, ориентировочно в 19:30 по Киеву.

Напомним, что ранее определились финалисты Индиан-Уэллс.

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В статье: Леся Цуренко Даяна Ястремская
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