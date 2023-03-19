Ястремская вышла в финал квалификации WTA 1000 в Майами, обыграв американку

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал квалификации к турниру серии WTA 1000 в Майами, в трех сетах обыграв Кэти Макнелли из США.

Первый сет остался за украинкой, во втором на тай-брейке победила соперница. В решающей партии Ястремская уступала 1:3, но выиграла пять геймов кряду и победила в матче.

Для украинки это уже вторая победа в карьере над американкой. В прошлый раз Даяна и Кэти играли в 2021 году на турнире в Цинциннати. Тогда Ястремская на двух тай-бреках выиграла Макнелли.

WTA 1000. Майами (США). Квалификация. Финал

Даяна Ястремская - Кэти Макнелли - 2:1 (6:3, 6(4):7, 6:3)

В финале квалификации украинка сыграет с Анной-Леной Фридзам.