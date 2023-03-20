Карлос Алькарас: Нам не хватает Джоковича в туре

Первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о своём возвращении на первое место в рейтинге ATP, а также рассказал, что 22-кратного победителя турниров "Большого шлема" Новак Джоковича не хватает на турнирах.

"Здорово снова стать первым номером. Конечно, каждый игрок хочет быть первым, и снова исполнилась моя мечта. Очень приятно быть впереди таких великолепных игроков, как Новак и другие топы.

Жду ли следующего матча с ним? Да, конечно. Новак – один из лучших игроков в мире. Это очевидно. Если хочешь быть лучшим, нужно побеждать лучших.

Я очень хочу снова сыграть против Новака. Нам не хватает его в туре, и мы надеемся, что он очень-очень скоро вернётся. Конечно, было бы здорово снова против него сыграть", — сказал Алькарас на пресс-конференции.