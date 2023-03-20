Карлос Алькарас не проиграл ни единого сета на турнире в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас не проиграл ни одного сета на турнире в Индиан-Уэллсе. В решающем матче турнира испанец обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.

Ранее по ходу турнира Алькарас обыграл Танаси Коккинакиса (Австралия), Таллона Грикспора (Нидерланды), Джека Дрэйпера (Великобритания), Феликса Оже-Альяссима (Канада) и Янника Синнера (Италия). Все матчи испанец завершал за два сета.

Стоит отметить, что Алькарас за победу на турнире получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,2 млн призовых.