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Карлос Алькарас не проиграл ни единого сета на турнире в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Испанец продолжает демонстрировать высокий уровень игры

Карлос Алькарас не проиграл ни единого сета на турнире в Индиан-Уэллсе

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас не проиграл ни одного сета на турнире в Индиан-Уэллсе. В решающем матче турнира испанец обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.

Ранее по ходу турнира Алькарас обыграл Танаси Коккинакиса (Австралия), Таллона Грикспора (Нидерланды), Джека Дрэйпера (Великобритания), Феликса Оже-Альяссима (Канада) и Янника Синнера (Италия). Все матчи испанец завершал за два сета.

Стоит отметить, что Алькарас за победу на турнире получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,2 млн призовых.

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