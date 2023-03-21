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Костюк с победы стартовала на Miami Open
Украинка обыграла Элизабетту Коччаретто
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С победы в двух сетах над итальянкой Элизабеттой Коччаретто начался для украинской теннисистки Марты Костюк престижный турнир во Флориде.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала
Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:3, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
За весь матч Марта Костюк ни разу не отдала подачу. В 7-м гейме первой партии украинка уступала на своем гейме 0:40, однако спасла все три брейк-поинта.
В 1/32 финала турнира в Майами Костюк встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.
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