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Костюк с победы стартовала на Miami Open

Теннис
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Украинка обыграла Элизабетту Коччаретто

Костюк с победы стартовала на Miami Open

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С победы в двух сетах над итальянкой Элизабеттой Коччаретто начался для украинской теннисистки Марты Костюк престижный турнир во Флориде.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

За весь матч Марта Костюк ни разу не отдала подачу. В 7-м гейме первой партии украинка уступала на своем гейме 0:40, однако спасла все три брейк-поинта.

В 1/32 финала турнира в Майами Костюк встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

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В статье: теннис Марта Костюк
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