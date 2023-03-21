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Брайнин не смог выйти во второй круг турнира в Испании
Александр Брайнин завершил выступление на "челленджере" в Испании
Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 889) в 1/16 финала хардового челленджера в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания) уступил Даниэлю Коксу (Великобритания, ATP 425) в двух сетах за 2 часа и 11 минут.
ATP Лес-Франкесес-дель-Вальес. Хард. 1/16 финала
Александр Брайнин (Украина) [Q] – Даниэль Кокс (Великобритания) [Q] – 6:7 (4:7), 5:7
Брайнин во второй раз сыграл в основной сетке соревнований ATP Challenger Tour. Сегодня в стартовом сете украинский теннисист упустил преимущество, ведя со счётом 5:3.
Напомним, в феврале Александр пробился в основную сетку на "челленджере" в Манаме, где также уступил в первом круге.
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