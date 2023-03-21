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Экс-первая ракетка мира в парном разряде Мертенс вышла во второй круг Miami Open

Теннис
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Теннисистка легко справилась с американкой

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Мертенс вышла во второй круг Miami Open

Фото: Het Nieuwsblad

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39-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграла американку Алисию Паркс в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами.

Элисе Мертенс - Алисия Паркс 6:1, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

Бельгийка выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Её соперница три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.

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В статье: Элис Мертенс
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