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Экс-первая ракетка мира в парном разряде Мертенс вышла во второй круг Miami Open
Теннисистка легко справилась с американкой
Фото: Het Nieuwsblad
39-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграла американку Алисию Паркс в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами.
Элисе Мертенс - Алисия Паркс 6:1, 6:4
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.
Бельгийка выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Её соперница три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.
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