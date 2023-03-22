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Карлос Алькарас: Я не чувствую слишком большого давления

Теннис
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Теннисист уверенно двигается к своей цели

Карлос Алькарас: Я не чувствую слишком большого давления

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Победитель "Мастерса" в Индиан-Уэллсе, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал о давлении из-за высоких ожиданий.

"Я не чувствую слишком большого давления. Знаю, что должен делать. Мне нужно играть расслабленно и не обращать внимания на то, проигрываю я или нет, хорошо ли играю.

У меня всегда одна цель. Чувствовать себя комфортно на корте, получать удовольствие от игры и стараться мыслить позитивно. Именно поэтому я играю на хорошем уровне. Наслаждаюсь каждой секундой и играю расслабленно. Вот о чём я думаю на корте.

Я всегда говорю, что совершенству нет предела. Нужно развиваться, становиться лучше каждый день. Именно поэтому выдающиеся игроки, например, "Большая тройка", делали это на протяжении всей карьеры, понемногу прибавляя каждый день", — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

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В статье: Карлос Алькарас
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