Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк: Я еще не выиграла большой турнир
Украинка рассказала о первом титуле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о выигрыше дебютного титула WTA.
"Мне кажется, что преобладает такое заблуждение, будто после выигрыша титула твоя жизнь становится просто невероятной, меняется к лучшему и ты чувствуешь себя прекрасно. Но в реальности возникает так много разных вещей, мыслей, с которыми ты должен разобраться. Это требует нового подхода, я еще пытаюсь адаптироваться.
Очевидно, что я еще не выиграла большой турнир. Мне просто нравится играть, нравится соревноваться с серьезными соперницами, я прогрессирую как игрок, учусь новому. Так что я в приятном ожидании от выступления на новом турнире", - сказала Костюк.
Популярное сейчас
- В УЕФА разрешили Венгрии использовать карты с частью территории Украины
- Суркис резко ответил на слухи о переговорах Луческу с клубом Лиги 1
- Уже определились. Источник назвал нового главного тренера Руха
- Федерация тенниса Украины: Если у россиян и белорусов будет допуск, нужно с ними играть и их побеждать
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО