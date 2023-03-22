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Марта Костюк: Я еще не выиграла большой турнир

Теннис
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Украинка рассказала о первом титуле

Марта Костюк: Я еще не выиграла большой турнир

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о выигрыше дебютного титула WTA.

"Мне кажется, что преобладает такое заблуждение, будто после выигрыша титула твоя жизнь становится просто невероятной, меняется к лучшему и ты чувствуешь себя прекрасно. Но в реальности возникает так много разных вещей, мыслей, с которыми ты должен разобраться. Это требует нового подхода, я еще пытаюсь адаптироваться.

Очевидно, что я еще не выиграла большой турнир. Мне просто нравится играть, нравится соревноваться с серьезными соперницами, я прогрессирую как игрок, учусь новому. Так что я в приятном ожидании от выступления на новом турнире", - сказала Костюк.

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В статье: Марта Костюк
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Источник:
BTU

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