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Энди Маррей: Алькарас выступает намного лучше, чем большинство теннисистов в туре
Теннисист высказался о своем коллеге
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о 19-летнем испанце Карлосе Алькарасе.
"У него отличная, универсальная игра, которую он показывает на всех покрытиях. Он не самый крупный парень, но может подавать очень сильно. Он невероятно двигается, его игра разнообразна. Знаю по опыту, что немного легче играть так, когда тебе 18-19 лет. Надеюсь, он сохранит этот стиль игры, потому что за этим интересно наблюдать.
Он в своём возрасте играет лучше, чем большинство парней, которые выступают уже восемь-десять лет. Знаю, многие люди ожидают, что теперь каждый будет выигрывать больше 20 ТБШ, как будто это что-то нормальное. Я бы не предсказывал такое ни для кого. Но полагаю, что он будет на вершине", — приводит слова Маррея Tennis Majors.
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