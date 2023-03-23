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Стефанос Циципас: Я получил травму плеча из-за постоянной смены мячей
Грек раскритиковал качество мячей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас раскритиковал качество мячей в туре и выразил мнение, что именно они могут быть причиной травм спортсменов.
"Думаю, самая большая проблема в этом сезоне — это постоянная смена мячей. Мы обсуждали это с другими спортсменами. Мячи должны быть одинаковыми на большинстве турниров, особенно когда речь идёт о харде. Это приносит пользу всем спортсменам и защищает нас от травм.
Мне пришлось сняться с турнира ATP-500 в Акапулько из-за проблем с плечом. В начале года другие теннисисты заметили, что мячи сильно нагружают плечи, запястья и руки в целом. Думаю, из-за этого и появилась моя травма", — приводит слова Циципаса L'Equipe.
На минувшем турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе греческий теннисист провёл первый матч после паузы из-за травмы плеча и сразу проиграл австралийскому теннисисту Джордану Томпсону
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