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Гаэль Монфис получил травму на старте Мастерса в Майами

Теннис
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Теннисист отказался от матча в первом сете

Гаэль Монфис получил травму на старте Мастерса в Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский теннисист Гаэль Монфис (210-я ракетка мира) снялся с матча с соотечественником, Уго Умбером в первом круге "Мастерса" в Майами, матчи которого проходят с 22 марта по 2 апреля.

Монфис отказался от дальнейшей борьбы при счёте 3:3 в первом сете. Следующим соперником Умбера станет сербский теннисист Миомир Кецманович.

Напомним, Монфис не выступал из-за травмы более полугода. Первым турниром Гаэля после возвращения стал "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

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В статье: Гаэль Монфис
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