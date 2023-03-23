Гаэль Монфис получил травму на старте Мастерса в Майами

Французский теннисист Гаэль Монфис (210-я ракетка мира) снялся с матча с соотечественником, Уго Умбером в первом круге "Мастерса" в Майами, матчи которого проходят с 22 марта по 2 апреля.

Монфис отказался от дальнейшей борьбы при счёте 3:3 в первом сете. Следующим соперником Умбера станет сербский теннисист Миомир Кецманович.

Напомним, Монфис не выступал из-за травмы более полугода. Первым турниром Гаэля после возвращения стал "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.