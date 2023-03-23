Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надежда Киченок и София Кенин уступили на старте парного турнира в США
Немного не хватило для победы
Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с Софией Кенин из США не смогли выйти во второй круг парного турнира в Майами.
Miami Open. Первый круг
Надежда Киченок/София Кенин (Украина/США) - Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 8) 3:6, 7:6(5), 13-15
В решающем тай-брейке теннисистки уступали со счётом 7-2, но сумели выиграли пять розыгрышей подряд.
Надежда и София не смогли реализовать матчбол, ведя 10-9, а затем спасли ещё три матчбола Меликар-Мартинес и Перес, но после этого американско-австралийский дуэт всё же подал на матч.
Популярное сейчас
- Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне
- Италия - Англия: Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Евро-2024 на 23.03.2023
- В ГУР рассказали, сколько еще РФ сможет вести войну, о большом наступлении врага и запасах его оружия
- Беременная Наоми Осака поделилась свежими фотографиями
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО