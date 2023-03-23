Надежда Киченок и София Кенин уступили на старте парного турнира в США

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с Софией Кенин из США не смогли выйти во второй круг парного турнира в Майами.

Miami Open. Первый круг

Надежда Киченок/София Кенин (Украина/США) - Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 8) 3:6, 7:6(5), 13-15

В решающем тай-брейке теннисистки уступали со счётом 7-2, но сумели выиграли пять розыгрышей подряд.

Надежда и София не смогли реализовать матчбол, ведя 10-9, а затем спасли ещё три матчбола Меликар-Мартинес и Перес, но после этого американско-австралийский дуэт всё же подал на матч.