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Костюк: Мы хотели провести встречу с руководством WTA, но нас проигнорировали

Теннис
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В WTA продолжают делать вид, что ничего не происходит

Костюк: Мы хотели провести встречу с руководством WTA, но нас проигнорировали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк рассказала, что украинские теннисисты хотели провести встречу с руководством WTA, однако ее не состоялось.

"Мы хотели встретиться с руководством WTA, но встречу так и не получили. В ответ ничего, просто тишина.

Когда мы проведем эту встречу, мы сможем поговорить о вопросах, которые хотели бы обсудить с WTA. До этого момента я не думаю, что это хорошая идея - говорить о том, что мы хотим там обсуждать", - сказала Костюк.

Напомним, что во время разговора с Лесей Цуренко исполнительный директор WTA Стив Саймон сказал, что если российские и беларуские игроки поддерживают войну, то это лишь их собственная позиция.

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В статье: теннис Марта Костюк WTA
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