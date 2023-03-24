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Доминик Тим: Конечно, мне пока не хватает уверенности
Австрийский теннисист прокомментировал поражение от Лоренцо Сонего
Экс-третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал поражение от Лоренцо Сонего в первом круге "Мастерса" в Майами - 6:7(7), 2:6.
"У нас был напряжённый первый сет. К сожалению, после тай-брейка я немного выпал из игры - и счёт сразу стал 0:4. Лишь после этого я смог вернуться в игру.
Небольшая потеря концентрации, лёгкое напряжение стали причиной того, что я проиграл и второй сет. Конечно, мне пока не хватает уверенности, и я должен убедиться, что смогу её вернуть", - цитирует Тима пресс-служба соревнований.
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