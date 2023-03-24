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ATP ищет новый город для проведения молодёжного Итогового турнира
Ранее он проводился и в Италии
Фото: sport.ru
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) ищет новый город для проведения молодёжного Итогового турнира (U21). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В период с 2017 по 2022 год соревнования среди восьми лучших игроков не старше 21 года проходили в Милане (Италия). Теперь ассоциация ищет город, в котором сможет проводить их с 2023 по 2027 год.
Напомним, Итоговый чемпионат ATP тоже проводится в Италии — в Турине.
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