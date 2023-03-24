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ATP ищет новый город для проведения молодёжного Итогового турнира

Теннис
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Ранее он проводился и в Италии

ATP ищет новый город для проведения молодёжного Итогового турнира

Фото: sport.ru

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) ищет новый город для проведения молодёжного Итогового турнира (U21). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В период с 2017 по 2022 год соревнования среди восьми лучших игроков не старше 21 года проходили в Милане (Италия). Теперь ассоциация ищет город, в котором сможет проводить их с 2023 по 2027 год.

Напомним, Итоговый чемпионат ATP тоже проводится в Италии — в Турине.

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В статье: ATP
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