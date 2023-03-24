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Каролина Плишкова уверенно обыграла Синьюй Ван во втором круге турнира в Майами
Чешская теннисистка не испытала проблем
Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен
17-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова не испытала проблем с китаянкой Синьюй Ван (61-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами.
Каролина Плишкова - Синьюй Ван 6:2, 6:4
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.
Плишкова выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из девяти.
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