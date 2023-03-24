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Каролина Плишкова уверенно обыграла Синьюй Ван во втором круге турнира в Майами

Теннис
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Чешская теннисистка не испытала проблем

Каролина Плишкова уверенно обыграла Синьюй Ван во втором круге турнира в Майами

Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен

Новина українською

17-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова не испытала проблем с китаянкой Синьюй Ван (61-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами.

Каролина Плишкова - Синьюй Ван 6:2, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

Плишкова выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из девяти.

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В статье: Каролина Плишкова
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