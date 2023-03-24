  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли во второй круг парного турнира в Майами
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли во второй круг парного турнира в Майами

Теннис
(1 голосов)

Теннисистки добыли волевую победу

Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли во второй круг парного турнира в Майами

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко успешно стартовали на турнире WTA 1000 в США. В матче первого круга они обыграли Даниэль Коллинс и Пэйтон Стирнс.

Майами, США. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) - Даниэль Коллинс/Пэйтон Стирнс (США, WC) 3:6, 6:1, 10-8

Стоит отметить, что это уже третий совместный матч украиноско-латвийского дуэта на турнире в Майами.

Следующими соперницами Киченок и Остапенко станут победительницы матча Кэролайн Доулхайд/Мэдисон Кис (США) - Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (-).

По теме
yellow-arrow
Каролина Плишкова уверенно обыграла Синьюй Ван во втором круге турнира в Майами
yellow-arrow
ATP ищет новый город для проведения молодёжного Итогового турнира
yellow-arrow
Доминик Тим: Конечно, мне пока не хватает уверенности
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Людмила Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде