Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли во второй круг парного турнира в Майами

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко успешно стартовали на турнире WTA 1000 в США. В матче первого круга они обыграли Даниэль Коллинс и Пэйтон Стирнс.

Майами, США. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) - Даниэль Коллинс/Пэйтон Стирнс (США, WC) 3:6, 6:1, 10-8

Стоит отметить, что это уже третий совместный матч украиноско-латвийского дуэта на турнире в Майами.

Следующими соперницами Киченок и Остапенко станут победительницы матча Кэролайн Доулхайд/Мэдисон Кис (США) - Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (-).