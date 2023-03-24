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Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли во второй круг парного турнира в Майами
Теннисистки добыли волевую победу
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко успешно стартовали на турнире WTA 1000 в США. В матче первого круга они обыграли Даниэль Коллинс и Пэйтон Стирнс.
Майами, США. Первый круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) - Даниэль Коллинс/Пэйтон Стирнс (США, WC) 3:6, 6:1, 10-8
Стоит отметить, что это уже третий совместный матч украиноско-латвийского дуэта на турнире в Майами.
Следующими соперницами Киченок и Остапенко станут победительницы матча Кэролайн Доулхайд/Мэдисон Кис (США) - Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (-).
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