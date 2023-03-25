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Калинина вышла во второй круг парного турнира в Майами

Теннис
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Калинина вышла во второй круг парного турнира в Майами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг парного турнира в Майами (США). В дуэте вместе с Ириной-Камелией Бегу (Румыния) они успешно прошли первый круг "тысячника".

Украино-румынская пара обыграла японок Сюко Аояму и Энну Сибахару.

Счет матча 2-1 (3:6, 6:1, 10-6) в пользу триумфаторок поединка, в активе которых 0 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 4 из 7 использованных брейков и 2 двойные ошибки.

Во втором круге Калинина и Бегу сыграют против победительниц матча Алекса Гуарачи/Эрин Рутлифф (Чили/Австралия) и Сюй Ифань и Ян Чжаосюань (Китай).

Напомним, что ранее Калинина покинула одиночный разряд Майами.

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В статье: Ангелина Калинина
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