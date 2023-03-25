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Марта Костюк: Я стараюсь читать как можно меньше новостей

Теннис
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Формулировка очень странная

Марта Костюк: Я стараюсь читать как можно меньше новостей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №38) призналась, что пытается меньше погружаться в новости о войне, поскольку считает это полезным для здоровья. Ее слова цитирует France24:

"Это зависит от дня. Я никогда не знаю, что будет. Я могу думать то, что хочу думать, могу делать то, что могу делать, но в тот момент, когда я выхожу на корт, я никогда не знаю, что меня ждет.

Я стараюсь читать как можно меньше новостей. Думаю, что это просто полезно для здоровья – избегать любых новостей, потому что за последний год большинство новостей, которые я получаю – ужасающие", – сказала она.

Напомним, что ранее Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира в Майами.

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В статье: Марта Костюк
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