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Марта Костюк: Я стараюсь читать как можно меньше новостей
Формулировка очень странная
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №38) призналась, что пытается меньше погружаться в новости о войне, поскольку считает это полезным для здоровья. Ее слова цитирует France24:
"Это зависит от дня. Я никогда не знаю, что будет. Я могу думать то, что хочу думать, могу делать то, что могу делать, но в тот момент, когда я выхожу на корт, я никогда не знаю, что меня ждет.
Я стараюсь читать как можно меньше новостей. Думаю, что это просто полезно для здоровья – избегать любых новостей, потому что за последний год большинство новостей, которые я получаю – ужасающие", – сказала она.
Напомним, что ранее Ангелина Калинина
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