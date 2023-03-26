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Украинец Белинский выиграл турнир ITF M15 в Хорватии
Поздравляем с победой
Фото: Теннисный Портал Украины
Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№608 ATP) выиграл турнир серии ITF M15 в Хорватии.
В матче за главный титул соревнований наш спортсмен, восьмой номер посева, в трех сетах одолел Серхи Переса Контри (Испания) (№739 ATP).
Опатия, Хорватия
ITF M15
Финал
Вячеслав Белинский (Украина) – Серхи Перес Контри (Испания)
2-1 (6:1, 2:6, 6:3)
Это первый титул в активе Вячеслава в этом сезоне и второй выигранный турнир ITF за карьеру.
Напомним, что ранее украинец Ваншельбойм
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