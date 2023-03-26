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Украинец Белинский выиграл турнир ITF M15 в Хорватии

Теннис
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Поздравляем с победой

Украинец Белинский выиграл турнир ITF M15 в Хорватии

Фото: Теннисный Портал Украины

UA-Футбол
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Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№608 ATP) выиграл турнир серии ITF M15 в Хорватии.

В матче за главный титул соревнований наш спортсмен, восьмой номер посева, в трех сетах одолел Серхи Переса Контри (Испания) (№739 ATP).

Опатия, Хорватия

ITF M15

Финал

Вячеслав Белинский (Украина) – Серхи Перес Контри (Испания)

2-1 (6:1, 2:6, 6:3)

Это первый титул в активе Вячеслава в этом сезоне и второй выигранный турнир ITF за карьеру.

Напомним, что ранее украинец Ваншельбойм проиграл в финале турнира в Лакнау.

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В статье: Вячеслав Белинский
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