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Первая ракетка мира Карлос Алькарас пробился в 1/8 финала Miami Open-2023
Он оказался сильнее в двухсетовом матче
Фото: Defector
Первая ракетка мира, действующий победитель турнира, теннисист из Испании Карлос Алькарас обыграл серба Душана Лайовича (76-я ракетка мира) в матче третьего круга турнира "Мастерс" в Майами (США).
Карлос Алькарас - Душан Лайович 6:0, 7:6 (7:5)
Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. За это время испанец сделал три подачи навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Его соперник не сделал ни одного эйса и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Оба спортсмена не допустили ни одной двойной ошибки.
Следующим соперником Алькараса станет американец Томми Пол, который обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:3, 7:5)
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