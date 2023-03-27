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Каспер Рууд уступил в третьем туре турнира в Майами
Неожиданное поражение
Фото: Tennis Majors
Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл в матче с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (32-й номер рейтинга ATP) в третьем круге "Мастерса" в Майами.
Каспер Рууд - Ботик ван де Зандсхулп 6:3, 4:6, 4:6
Продолжительность матча составила 2 часа 51 минуту.
Рууд выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 15. Ван де Зандсхулп 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал три брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником ван де Зандсхулпа станет финский теннисист Эмиль Руусувуори (54-й номер рейтинга ATP).
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