Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал парного турнира в Майами

Украинская теннисиска Ангелина Калинина и Ирина-Камелия Бегу вышли в третий круг турнира WTA 1000 в США.

Майами, США. Второй круг

Ангелина Калинина/Ирина-Камелия Бегу (Украина/Румыния) - Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) 7:6(6), 6:2

Украинско-румынская пара в первом сете уступала со счётом 1:4, а на тай-брейке отыграли три сетбола соперниц, проигрывая 3-6.

Стоит отметить, что для украинки это будет четвёртый четвертьфинал в парном разряде за время выступлений в WTA-туре и первый на турнире WTA 1000.

В следующем круге Ангелина и Ирина-Камелия сыграют против дуэта Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США).