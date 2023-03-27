  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал парного турнира в Майами
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал парного турнира в Майами

Теннис
(1 голосов)

Украинка поборется за выход в полуфинал

Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал парного турнира в Майами

Фото: Ubitennis

Новина українською

Украинская теннисиска Ангелина Калинина и Ирина-Камелия Бегу вышли в третий круг турнира WTA 1000 в США.

Майами, США. Второй круг

Ангелина Калинина/Ирина-Камелия Бегу (Украина/Румыния) - Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) 7:6(6), 6:2

Украинско-румынская пара в первом сете уступала со счётом 1:4, а на тай-брейке отыграли три сетбола соперниц, проигрывая 3-6.

Стоит отметить, что для украинки это будет четвёртый четвертьфинал в парном разряде за время выступлений в WTA-туре и первый на турнире WTA 1000.

В следующем круге Ангелина и Ирина-Камелия сыграют против дуэта Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США).

По теме
yellow-arrow
Каспер Рууд уступил в третьем туре турнира в Майами
yellow-arrow
Дель Потро возобновил тренировки накануне US Open-2023
yellow-arrow
Первая ракетка мира Карлос Алькарас пробился в 1/8 финала Miami Open-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде