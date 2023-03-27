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Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал парного турнира в Майами
Украинка поборется за выход в полуфинал
Фото: Ubitennis
Украинская теннисиска Ангелина Калинина и Ирина-Камелия Бегу вышли в третий круг турнира WTA 1000 в США.
Майами, США. Второй круг
Ангелина Калинина/Ирина-Камелия Бегу (Украина/Румыния) - Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) 7:6(6), 6:2
Украинско-румынская пара в первом сете уступала со счётом 1:4, а на тай-брейке отыграли три сетбола соперниц, проигрывая 3-6.
Стоит отметить, что для украинки это будет четвёртый четвертьфинал в парном разряде за время выступлений в WTA-туре и первый на турнире WTA 1000.
В следующем круге Ангелина и Ирина-Камелия сыграют против дуэта Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США).
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