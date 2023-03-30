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Новак Джокович сможет сыграть на US Open-2023

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Новак Джокович сможет сыграть на US Open-2023

Фото: The Denver Channel

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сможет сыграть на US Open – 2023. Сенат США проголосовал за отмену мер по борьбе с распространением коронавируса, пишет Sky Sports.

По информации издания, 29 марта Сенат США принял законопроект, который отменяет меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Документ будет отправлен президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, его подпишет. Ранее Байден обещал, что не станет накладывать вето.

Напомним, в ряд отменённых мер входил запрет на въезд в страну невакцинированных путешественников.

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В статье: Новак Джокович
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Источник:
Sky Sports

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