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Новак Джокович сможет сыграть на US Open-2023
Вакцинация - все
Фото: The Denver Channel
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сможет сыграть на US Open – 2023. Сенат США проголосовал за отмену мер по борьбе с распространением коронавируса, пишет
По информации издания, 29 марта Сенат США принял законопроект, который отменяет меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Документ будет отправлен президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, его подпишет. Ранее Байден обещал, что не станет накладывать вето.
Напомним, в ряд отменённых мер входил запрет на въезд в страну невакцинированных путешественников.
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