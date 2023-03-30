22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сможет сыграть на US Open – 2023. Сенат США проголосовал за отмену мер по борьбе с распространением коронавируса, пишет Sky Sports .

По информации издания, 29 марта Сенат США принял законопроект, который отменяет меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Документ будет отправлен президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, его подпишет. Ранее Байден обещал, что не станет накладывать вето.

Напомним, в ряд отменённых мер входил запрет на въезд в страну невакцинированных путешественников.