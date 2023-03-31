  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Российских и белорусских теннисистов допустят на Уимблдон — 2023
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Российских и белорусских теннисистов допустят на Уимблдон — 2023

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Уимблдон будет зарабатывать деньги на крови

Российских и белорусских теннисистов допустят на Уимблдон — 2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон, который пройдёт в 2023 году, в нейтральном статусе. При этом спортсмены будут обязаны подписать заявление о нейтралитете.

"Наша позиция по Украине остаётся неизменной. Тем не менее, в прошлом году российские и белорусские теннисисты играли в нейтральном статусе. Принимая во внимание эти факты, мы решили, что все российские и белорусские игроки и члены их команд, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларации о нейтралитете. Это соответствует указаниям правительства Великобритании.

Соблюдение заявлений о нейтралитете будет контролироваться. Также запрещено использовать флаги, символику и другие атрибуты в поддержку России, Беларуси или военных действий на Украине", — говорится в заявлении LTA.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович сможет сыграть на US Open-2023
yellow-arrow
Янник Синнер пробился в полуфинал турнира в Майами
yellow-arrow
Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал парного турнира в Майами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: WTA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде