Российских и белорусских теннисистов допустят на Уимблдон — 2023

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон, который пройдёт в 2023 году, в нейтральном статусе. При этом спортсмены будут обязаны подписать заявление о нейтралитете.

"Наша позиция по Украине остаётся неизменной. Тем не менее, в прошлом году российские и белорусские теннисисты играли в нейтральном статусе. Принимая во внимание эти факты, мы решили, что все российские и белорусские игроки и члены их команд, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларации о нейтралитете. Это соответствует указаниям правительства Великобритании.

Соблюдение заявлений о нейтралитете будет контролироваться. Также запрещено использовать флаги, символику и другие атрибуты в поддержку России, Беларуси или военных действий на Украине", — говорится в заявлении LTA.